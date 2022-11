Fußball-Landesliga : Österreicher übernimmt für Joniks bei den VB Zweibrücken

Alexander Joniks ist nicht mehr Spielertrainer der VB Zweibrücken. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken (fls) Fußball-Landesligist VB Zweibrücken und Spielertrainer Alexander Joniks haben sich am Dienstag in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Schon am gestrigen Mittwoch haben die Vereinigten Bewegungsspieler einen neuen Übungsleiter präsentiert.

Das noch sieglose Tabellenschlusslicht, das in dieser Saison schon zwei Liga-Partien wegen Personalmangels hat absagen müssen, setzt dabei auf eine interne Lösung und schenkt VB-Spieler Lukas Österreicher, der seit zwölf Jahren im Verein ist, das Vertrauen. „Vielleicht gelingt es ihm, das Ruder rumzureißen, sportlich sieht es mit nur zwei Punkten nicht rosig aus“, erklärt VB-Präsident Frank Schmid. Alexander Joniks sei auf die Vorstandschaft der VB zugekommen und hätte um die Auflösung seiner Spielertrainerfunktion gebeten. Die Vereinsführung hätte dem Wunsch entsprochen. „Sportlich ist die Situation nicht berauschend, vielleicht wollte er damit neue Impulse setzen“, vermutet Schmidt. Aus dem offiziellen Statement des Vereins ist zu entnehmen, dass Joniks Wunsch mit einer beruflichen Veränderung zu tun hätte, die eine momentane Verknüpfung von Traineramt und Beruf erschwert.