Fußball-Landesliga : Der TSC spielt seine Trümpfe nicht aus

Verzweiflung bei TSC-Spieler Tobias Schön (kniend), nachdem er ins eigene Tor getroffen hat. Im Vordergrund dreht sich der geschlagene TSC-Torhüter Maximilian Cölsch weg. Foto: Florian Schwarz Foto: Florian Schwarz

Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken kann beim SC Weselberg eine Halbzeit in Überzahl nicht nutzen und unterliegt mit 1:3. Auch Rieschweiler verliert. VB Zweibrücken müssen zum zweiten Mal eine Partie absagen. Geschieht dies erneut, ist die Saison für die Grün-Weißen zu Ende.

SC Weselberg – TSC Zweibrücken 3:1 (1:1). Der TSC Zweibrücken hat in der Fußball-Landesliga am Sonntag eine bittere Niederlage beim SC Weselberg kassiert. Und das obwohl die Bubenhauser nach dem Seitenwechsel scheinbar alle Trümpfe in der Hand hielten und fast eine Halbzeit in Überzahl spielten.

Die Partie hatte für den TSC vor 220 Zuschauern eigentlich gut begonnen: Nach neun Minuten setzte sich Felix Stopp auf der Außenbahn durch und flankte ins Zentrum, wo Sebastian Meil den Fuß hinhielt: 1:0 für die Gäste. Die Zweibrücker hatten auch im Anschluss Feldvorteile, schienen die Partie im Griff zu haben. „Und dann fällt aus dem Nichts der Ausgleich“, haderte TSC-Trainer Florian Opitz. 34 Minuten waren gespielt, als Julian Bold die Gastgeber wieder ins Spiel zurückbrachte.

„In der Pause habe ich versucht, die Jungs noch einmal zu pushen“, berichtete der TSC-Trainer. In der Vorwoche hatte seine Mannschaft gegen Bad Kreuznach ein 0:2 trotz Unterzahl noch in ein 3:3 umgebogen. Doch diesmal lief es im Grunde umgekehrt.

Nach 49 Minuten verlor Weselberg seinen Spielführer Marco Kessler nach, der gegen Erik Bischof die Notbremse gezogen hatte. Die Weichen für den Auswärtssieg schienen gestellt. „Aber dann haben wir uns von den Zuschauern verrückt machen lassen, obwohl ich davor extra noch gewarnt hatte“, so Opitz. Besonders davon betroffen waren wohl Tobias Schön und Torwart Maximilian Cölsch. TSC-Kapitän Schön wollte den Ball mit der Brust zu Cölsch abtropfen lassen. Dieser war aber bereits aus seinem Tor geeilt – und das Leder kullerte zur Führung für die Hausherren über die Linie (57.).

Im Anschluss lief beim TSC kaum mehr etwas zusammen. Die Bubenhauser spielten fahrig, nervös, leisteten sich viele Fehlpässe. Nach einem solchen Zweibrücker Ballverlust ging Weselbergs Jascha Conzelmann auf und davon und wurde von Cölsch im Strafraum von den Beinen geholt. Den Strafstoß verwandelte Attila Baum zum 3:1 (79.).

„Weselberg war spielerisch schwächer als wir, hat aber den absoluten Siegeswillen an den Tag gelegt, der meiner Mannschaft gefehlt hat“, ärgerte sich Opitz, dessen Mannschaft nach der Niederlage im Tabellenmittelfeld auf Rang acht steht.

SG VfR 07 Kirn-SC Kirn-Sulzbach - SG Rieschweiler 3:0 (1:0). Auch die SG Rieschweiler hat am Sonntag eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von der dicken Eiche verlor bei der SG Kirn klar mit 0:3 und bekleidet den drittletzten Tabellenplatz. Die Anfangsphase verlief eigentlich ausgeglichen. Ein Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft der Rieschweiler begünstigte dann die Führung der Hausherren durch Lucas Fernando Alves da Silva (22. Minute). Von dem wird der eine oder andere Verteidiger der SGR in der Nacht womöglich noch schlecht geträumt haben. Denn da Silva schnürte einen Dreierpack, er entschied die Partie nach der Pause mit seinen Treffern in der 72. und 79. Minute. „Hier war mehr drin für uns“, ärgerte sich der enttäuschte Rieschweiler Trainer Marcus Eiser.

VfR Kaiserslautern – VB Zweibrücken ausgefallen Das noch sieglose Schlusslicht VB Zweibrücken konnte am Sonntag zu seiner angesetzten Partie beim VfR Kaiserslautern nicht antreten. Es war nach dem Spiel Mitte September (SC Hauenstein) nun schon das zweite Mal in dieser Saison, dass die Vereinigten Bewegungsspieler keine Mannschaft stellen konnten. „Wir hatten Absagen über Absagen – insgesamt mussten 18 Spieler passen, so dass wir keine spielfähige Mannschaft mehr zusammenbekamen“, sagt VB-Spielertrainer Alexander Joniks. Die Situation ist prekär. Eine dritte Absage hätte den Ausschluss von der Runde und den Zwangsabstieg zur Folge. Dies gelte es „mit aller Macht zu verhindern“, so Joniks.

Die zweite Mannschaft der VBZ hatte in der B-Klasse ein Parallelspiel gegen Contwig II, so dass die Landesliga-Mannschaft auch nicht durch Spieler der Reserve aufgefüllt werden konnte. Vor der Partie gegen Kaiserslautern hatte Joniks noch auf den ersten Saisonsieg gehofft.