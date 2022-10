Biogasanlagen könnten bis zu 40 Prozent russischer Erdgaslieferungen ersetzen : Saartalk am Donnerstagabend: Simone Peter spricht sich für mehr Strom aus Biogasanlagen aus

Saarbrücken Wegfallendes russisches Erdgas in Teilen durch heimisches Biogas aus Abfällen ersetzen: Dafür hat sich Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, in der Sendung „Saartalk“ ausgesprochen. Gesetzliche Hürden müssten dafür beseitigt werden.

Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie und ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen, spricht sich für einen stärkeren Ausbau der Energieproduktion mit Biogasanlagen in Deutschland aus. „Wenn alle gesetzlichen Deckel wegfallen würden, könnten in Deutschland zwischen 30 und 40 Prozent des russischen Erdgases durch Biogas ersetzt werden“, so Peter in der Sendung „Saartalk“, dem gemeinsamen Talk-Format der Saarbrücker Zeitung und des Saarländischen Rundfunks. Seit 2014 ist die Energieproduktion durch Biogasanlagen in Deutschland durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz gesetzlich gedeckelt. 9500 Anlagen gibt es aktuell deutschlandweit.