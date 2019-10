Verbandsversammlung : Müllgebühren des EVS sollen sinken

Saarlouis Der Entsorgungsverband Saar (EVS) will die Müllgebühren für die Leerung der grauen Restabfalltonnen ab nächstem Jahr leicht senken. Das hat die SZ am Rande der EVS-Verbandsversammlung am Dienstag in Saarlouis-Fraulautern erfahren.

Von Udo Lorenz