Saarbrücken Nach dem Eklat beim Landesparteitag der Saar-Linken könnte es ein Ausschlussverfahren gegen drei Nachwuchspolitiker geben.

Mitglieder der Linksjugend hatten Ende September beim Parteitreffen in Wiebelskirchen gegen die Kandidatur des Kommunalpolitikers Mekan Kolasinac für den Landesvorstand der Linken protestiert (wir berichteten). Während der Bewerbungsrede von Kolasinac hielten sie eine Israel-Flagge in die Höhe. Kolasinac hatte vor zwei Jahren den Linken-Bundesvorsitzenden Bernd Riexinger auf Facebook als „falschen hinterlistigen Juden“ bezeichnet. Deshalb wirft man ihm in der Linksjugend offen Antisemitismus vor.