Altenheime im Saarland : Kurswechsel bei Impfung von Senioren nach Corona-Infektion

Saarbrücken Ein halbes Jahr müssen Senioren in Altenheimen nach einer Corona-Infektion nun auf eine Impfung warten. Zuletzt sah es so aus, als ob die Genesenen auf einen schnelleren Impfschutz hoffen dürften.

Kostenpflichtiger Inhalt: Pflegeheime in der Corona-Pandemie : Was eine Altenpflegerin über die Impfstrategie im Saarland denkt

Damit reagierte das Ministerium auf Berichte über verweigerte Impfungen in einzelnen Altenheimen. Doch nun folgt die Behörde den neuesten Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut (RKI). Unter anderem aufgrund der derzeitigen Knappheit an Impfstoffen soll „im Regelfall etwa 6 Monate nach Genesung geimpft werden“. So steht es in einer am Donnerstag veröffentlichten Handreichung der Kommission. „Die Impfärzte haben nun endlich Klarheit, dass sie diese alten Menschen jetzt erst einmal zurückstellen können“, hatte Gesundheits-Staatssekretär Stephan Kolling (CDU) unserer Zeitung bereits am Mittwoch gesagt. Zuvor hatte Kolling den Gesundheitsausschuss des saarländischen Landtages über die Änderung unterrichtet.