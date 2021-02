Schulbetrieb im Saarland : Gymnasiallehrer legen Konzept bis Ostern vor

Saarbrücken Der Saarländische Philologenverband macht Vorschläge, wie der Schulbetrieb gelingen könnte.

Der Saarländische Philologenverband (SPhV), die stärkste Interessenvertretung der Gymnasiallehrer im Land, hat ein Konzept für den Schulbetrieb an Gymnasien erarbeitet. Das sieht bis Ostern einen schrittweisen und jahrgangsbezogenen Unterricht im wochenweisen Wechsel vor. „Selbstverständlich muss Gesundheitsschutz für Lehrkräfte und Schüler auch in Zukunft an erster Stelle stehen. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass ein normaler Präsenzunterricht wie vor der Pandemie für alle Klassenstufen gleichzeitig nicht so schnell möglich sein wird“, erklärt Marcus Hahn, Vorsitzender des SPhV.