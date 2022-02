Anti-Impfpflicht-„Spaziergänge“ : Warum der Zweibrücker CDU-Politiker Christoph Gensch bei einer Corona-Demo mitlief

Info

Am Dienstag haben sich im Gesundheitsamtsbzirk Südwestpfalz seit dem Vortag 372 weitere Covid-19-Fälle bestätigt, davon 107 in Zweibrücken, 30 in Zweibrücken-Land und 43 in Thaleischweiler-Wallhalben. Die Neuinfektionen-Inzididenz liegt nun bei: Zweibrücken 1378,6 (dritthöchster Wert in Rheinland-Pfalz), Pirmasens 1025,2 und Landkreis Südwestpfalz 1012,4. Die Hospitalisierungs-Inzidenz für Rheinland-Pfalz beträgt 5,27.

Wie das Gesundheitsamt erfuhr, starb eine Frau im Alter zwischen 60 und 65 aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben an den Folgen einer Corona-Infektion. Sie war zweifach geimpft.

Auch in Einrichtungen wurden neeu Corona-Infektionen bestätigt. Betroffen sind unter anderem: ein Kind und eine Betreuungskraft katholischer Kindergarten Contwig, zwei Kräfte kommunale Kita Contwig, je eine Kraft Kindergärten Battweiler, Wallhalben und Wallstraße Zweibrücken, ein Kind Kindergarten Weizenkorn Zweibrücken. Neu infiziert sind auch fünf Kinder der Breitwiesen-Grundschule Zweibrücken, eins der Grundschule Bechhofen und je eine Schülerin in der Grundschule Maßweiler, ein Schüler der BBS Zweibrücken, eine Schülerin der IGS Thaleischweiler-Fröschen. Drei Senioren im Zweibrücker Wichernhaus in Zweibrücken wurden ebenfalls positiv getestet.