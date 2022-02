Handball-Saarlandliga : Zweibrücker Zweite wieder mal erstklassig

Fabian Naumann (am Ball) erzielte beim Kantersieg seiner Zweibrücker gegen Saarlouis II vier Tore. Die Löwen bleiben Saarlandliga-Spitzenreiter. Foto: martin Wittenmeier/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Handball-Saarlandliga: SV 64 Zweibrücken II verteidigt die Tabellenführung. TV Niederwürzbach gewinnt das Kellerduell.

In der ersten Halbzeit verlief die Partie der zweiten Mannschaften noch umkämpft. Die Zweibrücker gingen zwar rasch mit 7:3 in Führung. Doch weiter abschütteln ließen sich die Gäste zunächst nicht. Als die Seiten gewechselt wurden, lagen die Löwen nach wie vor mit vier Toren vorne – entschieden war die Partie noch nicht. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel allerdings rasch. Angeführt vom starken Alexander Eusterholz (10 Tore) setzte sich der SV bis zur 40. Minute zuerst auf sechs Tore ab (19:13) – und wenig später war die Partie dann gelaufen. Till Wöschler gestaltete den Vorsprung nach 48. Minuten „zweistellig“ (25:15). Als die Schluss-Sirene ertönte, stand ein Kantersieg mit 14 Treffern Differenz. Mit Nils Wöschler stand beim SV übrigens ein Spieler auf der Platte, der wenige Stunden zuvor bereits beim Spiel der ersten Mannschaft der Zweibrücker mitgewirkt hatte. In beiden Partien erzielte Wöschler zwei Tore.