Christoph Gensch rückt im Zweibrücker Stadtrat ins zweite Glied : Pascal Dahler neuer CDU-Ratsfraktionschef

Zweibrücken Christoph Gensch wegen Belastung in Mainz und als Arzt nur noch stellvertretender Vorsitzender. Auch SPD hat neu gewählt.

„Dr. Gensch steht der Fraktion nach wie vor zur Verfügung und wurde einstimmig in den neuen Fraktionsvorstand als stellvertretender Vorsitzender gewählt“, schreibt Dahler weiter. Die bisherige Stellvertreterin Sara-Kim Schneider wurde in ihrem Amt bestätigt. Zusätzlich wurde Verena Ecker als weitere Stellvertreterin gewählt.

„Die Stellvertreter besetzen Kernthemen, die das Fachwissen des/der jeweiligen Stellvertreter/in widerspiegeln. So vertritt Dr. Gensch die gesundheitspolitischen Themen, Sara-Kim Schneider die Bildungspolitik und Verena Ecker den Kernbereich der Inneren Sicherheit“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die weiteren politischen Schwerpunktthemen wie kommunale Finanzen, Bauen, Infrastruktur und Wirtschaft sowie auch Umwelt, Familien- und Sozialpolitik verbleiben unter der Federführung des neuen Fraktionsvorsitzenden Dahler. Gertrud Schiller wurde als Fraktionsgeschäftsführerin bestätigt.

Die Sozialdemokraten informieren zudem , dass am Wochenende beim Regionalverbandsparteitag in Kusel die Zweibrücker Stadträtin Pervin Taze (38) mit dem drittbesten Ergebnis als Beisitzerin in den Vorstand der pfälzischen SPD gewählt wurde (Vorsitzender bleibt Alexander Schweitzer). Moulin schreibt dazu: „Ich bin froh und stolz darauf, dass es uns als Zweibrücker SPD gelungen ist, mit Rebecca Wendel und Pervin Taze nun zwei engagierte Frauen auf überregionaler Ebene in die Vorstände zu entsenden. Somit sind wir jeweils im Regional- und Landesvorstand vertreten und das ist gut die Region!“