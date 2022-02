Wichtige Verkehrsachse in Zweibrücken gesperrt : Nach Material-Lieferschwierigkeiten: Vogelgesangstraße wird jetzt saniert

Die Vogelgesangstraße ist jetzt voll gesperrt. Am Montag gab es einigen Unmut, weil es Kunden am „Valentinstag“ schwer hatten, zum Blumengeschäft Gegner (links im Bild) zu gelangen. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Die Sanierung der Vogelgesangstraße in Zweibrücken hat begonnen. Vergangene Woche starteten die Arbeiten an der Straße, die am Hauptfriedhof vorbeiführt.

„Eigentlich hätte es bereits Ende November/Anfang Dezember losgehen sollen. Aber wegen Material-Lieferschwierigkeiten haben sich die Arbeiten verzögert“, sagte Stadtsprecher Jens John auf Anfrage. „Derzeit werden unter Vollsperrung offene Kanalarbeiten durchgeführt, diese sollen bis Mitte März dauern – wobei die Witterung natürlich eine Rolle spielt“, so John. Im Anschluss würden die Arbeiten „im Inliner-Verfahren“ fortgesetzt. Bis Ende April solle alles fertig sein.

Wie berichtet, sind die Kosten mit 782 000 Euro veranschlagt. Es sollen 42 Parkplätze für Besucher des Hauptfriedhofs angelegt und 13 Bäume gepflanzt werden; die Straße ist künftig für Lkw gesperrt.