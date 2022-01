Unsere Woche : Versammlungsfreiheit: Gleiches Recht für alle!

Unser Kommentator findet den Umgang der Stadt mit den „Corona-Spaziergängen“ in Zweibrücken verhängnisvoll.

Montags und manchmal auch donnerstags ziehen in Zweibrücken seit Mitte Dezember Menschen durch die Stadt, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Das will die Stadtverwaltung nicht verbieten, hat sie Anfang der Woche auf Merkur-Anfrage erklärt. Dagegen ist rechtlich auf den ersten Blick gar nichts einzuwenden, denn warum soll man friedliche Demos verbieten? Trotzdem hinterlässt die Antwort der Stadt bei mir ungläubiges Staunen, ja Entsetzen. Denn die Frage war ja nicht, ob die Stadt die Versammlungen verbieten möchte – sondern lediglich, ob sie eine Anmeldepflicht sieht und durchsetzen möchte.

Aufgerufen wurde zu den Versammlungen auch in Zweibrücken via Social Media – teils mit Klarnamen, teils mit Pseudonymen. Argumentiert wird, es handele sich nicht um Demonstrationen, sondern um stille „Spaziergänge“ ohne Reden oder Transparente, und Spaziergänge müsse man nicht anmelden. Warum lässt sich die Stadt mit so einem billigen Trick an der Nase herumführen? Die Aufrufe machen doch unmissverständlich klar: Es geht massiv gegen die Corona-Politik – also handelt es sich um politische Versammlungen. Das sieht auch die Polizei so, die deshalb bereits Anzeige erstattet hat gegen mutmaßliche Organisatoren.