Kein Abiball wegen Corona-Pandemie : Abi 2022 an der IGS Contwig ohne Party

„Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht“, sagt die IGS-Oberstufenleiterin und erläutert die Gründe für die Abiball-Absage. Foto: Elisabeth Heil

Contwig/Zweibrücken Eigentlich wollten die Abiturienten der IGS Contwig im März ihren Abiball in der Pirminiushalle in Hornach feiern. Doch daraus wird nichts. Die Schulleitung hat den Abiball abgesagt. Was machen die Zweibrücker Gymnasien?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Heil

Er ist normalerweise das fulminante Finale einer Schulkarriere: der Abiball. Und egal, wie es bislang gelaufen ist, bietet die Abiturfeier die Chance, noch einmal ein paar großartige Erinnerungen zu sammeln. Schülerinnen und Schüler organisieren die Party meist in Eigenregie, einen Abend mit gutem Essen und Trinken, lustigem Programm, Musik, Tanz und ganz viel Spaß.

Doch für diesen Abi-Jahrgang der IGS Contwig (Integrierte Gesamtschule) wird es dieses Jahr leider wieder nichts mit dem großen Fest. Die Schulleitung hat den Abiball in der Pirmiushalle in Hornbach vergangene Woche endgültig abgesagt.

„Gerade diesem Jahrgang, den Corona und Online-Unterricht am meisten getroffen hat, sollte doch ein Abiball zustehen“, kritisieren Eltern in einer E-Mail an den Merkur. Die Abiturienten und Abiturientinnen seien wegen der Absage doppelt gestraft und viele von ihnen sehr unglücklich über die Entscheidung der Schule. „Abitur ist ein wichtiger Schritt im Leben der jungen Menschen, der doch honoriert werden sollte. Gerade jetzt, wo es in Rheinland-Pfalz doch einige Lockerungen im öffentlichen Bereich gibt“, schreibt das Elternpaar.

Auf Merkur-Nachfrage erklärt Elena Süß, Leiterin der IGS-Oberstufe: „Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Aber schlussendlich war es uns einfach zu unsicher, den Abiball durchzuführen. Im Gegensatz zu den beiden Zweibrücker Gymnasien organisieren unsere Abiturienten ihre Abiturfeier komplett selbst. Das würde unter Corona-Bedingungen bedeuten, dass sie zum Beispiel Test- und Impfnachweise hätten überprüfen müssen. Das stellen wir uns schwierig vor, erst recht, wenn zu späterer Stunde noch private Gäste dazukommen.“ Doch natürlich werde es eine Ersatzveranstaltung geben: Eine feierliche Zeugnisvergabe mit Preisverleihung und kleinem Rahmenprogramm in der Mensa der Schule. Die Abiturienten dürfen an diesem Abend auch Begleitpersonen mitbringen, was schon mal eine Steigerung zu den letzten beiden Jahren ist, als wegen Corona nur die Zeugnisse überreicht wurden, gestaffelt nach Kursen, kündigt Elena Süs an. „Natürlich verstehen wir, wenn die Schülerinnen und Schüler enttäuscht sind. Erst recht nach den schweren Monaten voller Entbehrungen, die hinter ihnen liege. Mein Eindruck ist aber, dass die Schülerinnen und Schüler gefasst reagiert haben.“

An den Zweibrücker Gymnasien deutet bislang alles darauf hin, dass die Abibälle stattfinden. „Es ist der große Wunsch unserer Abiturienten“, sagt Schulleiterin Kerstin Kiehm vom Helmholtz-Gymnasium auf Merkur-Anfrage. „Natürlich waren auch wir uns unsicher, aber mit den neuen Lockerungen, die ab 18. Februar in Kraft treten und mit der perspektivischen Ausrichtung der Landesregierung in Bezug auf Veranstaltungen in Innenräumen sehen wir da keine Bedenken. Die Schülerinnen und Schüler haben auf so viel verzichten müssen, da sind wir einfach froh und dankbar, dass wieder ein Stück Normalität eintritt.“ Die Festhalle für den Abiball ist für den 19. März gemietet, die offizielle Zeugnisübergabe findet bereits am Freitag, 18. März, im Audimax der Hochschule Kaiserslautern in Zweibrücken statt.