Zweibrückerin im Museum St. Arnual : „Allerlei Geschichten“: Kunz‘ Märchenbilder länger zu sehen

Zweibrücken/Saarbrücken Diesen Mittwoch gibt es zudem einen Beitrag im SR-Fernsehen.

Ursprünglich sollte die Ausstellung am kommenden Sonntag, 20. Februar enden. Stattdessen lädt die freischaffende Künstlerin und Dozentin unter anderem an der VHS Zweibrücken jetzt zu einem Werkstattgespräch ein, bei dem sie interessierten Besuchern Hintergründe sowie die Technik zu ihren Radierungen näher bringt. Zudem wurde die Ausstellung über die in diesem Jahr so unnärrische Fastnachtszeit hinweg bis einschließlich 6. März verlängert. Wer nicht hinfahren kann oder möchte, hat diesen Mittwoch, 16. Februar um 18.45 Uhr die Möglichkeit, Werke dieser Ausstellung im SR zu sehen unter der Rubrik „Wir im Saarland – Kultur“.