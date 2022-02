Sirenen-Konzept für Zweibrücken : Stadt will Häusern Hörner aufsetzen

Auch auf das Dach der Canadaschule soll eine Sirene kommen. Vorgesehen ist hier eine Anlage mit zwölf Hörnern – schließlich gilt es, im Fall der Fälle die ganze Canadasiedlung zu alarmieren. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Hochwasser, Starkregen, Orkane – es gibt eine Vielzahl möglicher Not­fälle, vor denen die Bürger zu warnen wären. Die Stadt will aufrüsten. Auf zahlreiche Gebäude sollen Sirenen kommen.

Es gibt Situationen, da zählt jede Sekunde. Dann kann man andere warnen, indem man ruft: „Achtung – Gefahr droht!“ Oder, man lässt Sirenen sprechen. Beziehungsweise: Aufheulen.

Meist ist das viel wirksamer. Denn wer hat schon eine so laute Stimme, dass jeder den Warnruf mitbekäme? Der gellende, durchdringende Ton von Sirenen hingegen wird sofort wahrgenommen. Er signalisiert blitzartig: Gefahr.

Gefahr ist das Stichwort. Die Stadt wird in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach zunehmend Gefahren ausgesetzt sein, ist sich Frank Theisinger, Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur, gewiss. Im Rats-Hauptausschuss präsentierte er jetzt das neue Sirenen-Konzept für die Rosenstadt.

In der vergangenen Stadtratssitzung war die Frage, ob die Stadt 21 neue Sirenen anschaffen soll, vertagt worden: Die CDU wollte erst abwarten, bis die Verwaltung das neue Hochwasserschutz-Konzept vorgestellt hat (wir berichteten).

Nun soll das Hochwasserschutz-Konzept, ebenso wie das Sirenen-Konzept, in einer Sondersitzung des Stadtrates am 24. Februar behandelt werden. Vorbereitend dazu präsentierte Theisinger schon einmal die Grundzüge des Sirenen-Konzepts.

In seinen einleitenden Worten musste Theisinger nicht weit zurückblicken, um deutlich zu machen, was es in Sachen Gefahren geschlagen hat.

Gerade erst in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar hat es in Zweibrücken und den Vororten wieder Starkregen-Ereignisse gegeben, unter anderem am Festplatz an der Rennwiese und in Oberauerbach waren Einsätze nötig gewesen (wir berichteten). Theisinger sagte, es müsse davon ausgegangen werden, dass solche Starkregen- und Hochwasser-Ereignisse zunehmen werden.

Wie berichtet, hatte die Rosenstadt in der Vergangenheit 40 Sirenen im Stadtgebiet plus Vororten – diese sind allerdings mittlerweile alle verrottet.

Kernelement des neuen Sirenen-Konzepts ist die Installierung von 21 neuen Sirenen. Theisinger stellte die Standorte vor (siehe „Info“), er sagte, vor allem Schulen und Dorfgemeinschaftshäuser seien dafür ausgesucht worden.

Info Diese Standorte sollen Sirenen erhalten Feuerwache an der Landauer Straße (Sirenen auf Gerätehaus, zwölf Hörner); Canadaschule (zwölf Hörner); Musikschule/Maerckerschule (acht Hörner); Rathaus (acht Hörner); Breitwiesen-Grundschule mit Turnhalle (zwölf Hörner); Thomas-Mann-Grundschule (zwölf Hörner); Hilgard-Grundschule (acht Hörner); Grundschule Sechsmorgen (acht Hörner); Hofenfels-Gymnasium (zwölf Hörner); Herzog-Wolfgang-Realschule plus (zwölf Hörner); DGH (Dorfgemeinschaftshaus) Mörsbach (acht Hörner); DGH Wattweiler mit Wohnung (acht Hörner); DGH Oberauerbach (zwölf Hörner); DGH Mittelbach (acht Hörner); DGH Hengstbach (zwölf Hörner); Grundschule Rimschweiler (zwölf Hörner); Westwalldenkmal am Kreuzberg (zwölf Hörner); zwei von der Gewobau angemietete Gebäude im Wolfsloch in Brückenstraße 8 (zwölf Hörner) sowie in der Webenheimer Straße 6 (acht Hörner); hinzu kommen zwei noch zu bestimmende Standorte südlich von Zweibrücken (vier Hörner) und süd-östlich von Zweibrücken (zwölf Hörner). (eck)

Der Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur sagte, die Stadt müsse auf den „Warnton“ setzen. Anlagen, die eine Tondurchsage erlaubten, müssten mindestens an dreimal so vielen Orten installiert werden, damit sie von jedem gehört würden. „Dann bräuchten wir 66 oder 67 Anlagen“, erklärte er. Es sei alles eine Kostenfrage.

Es gebe vielfältige Anlässe, mit einem Warnton die Bürger um Aufmerksamkeit zu bitten, flocht Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) ein – und erinnerte an den Fund einer Bombe während der Arbeiten an der Kita in der Gabelsbergerstraße mitsamt erforderlicher großer Evakuierung.

Theisinger sagte, er hoffe, dass man die Sirenen nicht brauchen werde. „Aber wenn wir sie nicht haben und deswegen die Bürger nachts bei einer Gefahr nicht warnen können, haben wir etwas falsch gemacht.“

Frank Theisinger, Leiter Katastrophenschutz, präsentierte das Sirenen-Konzept. Foto: Mathias Schneck