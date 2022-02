So wird unser Wetter : Stürmische Zeiten

Auch in den nächsten Tagen überqueren uns vom Atlantik her wie auf einer Rennbahn weitere Störungsgebiete im Wechsel mit kurzen Zwischenhochkeilen. Dabei wird teils milde, teils etwas kältere Luft nach Mitteleuropa transportiert.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 6 bis 9, Freitag 3 bis 6, Samstag 1 bis 4, Sonntag 3 bis 6. Höchsttemperatur in Grad : Donnerstag 8 bis 11, Freitag 11 bis 14, Samstag 5 bis 8, Sonntag 6 bis 9. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Do 35-45, Fr 55-65, Sa 60-70, So 80-90. Niederschlag in Liter pro Quadratmeter: Do 0-1, Fr 1-3, Sa 1-4, So 10-15. Sonnenscheindauer in Stunden: Do 5-6, Fr 0-2, Sa 3-4, So 0-1. Windstärke: Do West 6-7, Fr Südwest 6, Sa Südwest 6, So Südwest 6-7.