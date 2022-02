Patrick Lang will Hinweise auf Ästlinge : Neuer Vorstoß für Krähenkinder-Schilder in Zweibrücker Allee

Neuer Vorstoß für Krähenkinder-Schilder in Zweibrücker Allee

Patrick Lang will Hinweise auf Ästlinge

Die Allee ist in vier Abschnitte unterteilt: Rosengartenstraße und Gestütsallee, geteilt von der Saarlandstraße. Patrick Lang (Grüne) möchte, dass die Stadt an jedem der vier Abschnitte einen Hinweis auf die Ästlinge bringt. Die Bürger sollen sensibilisiert werden, dem Saatkrähen-Nachwuchs nicht aus gut gemeinter Hilfsbereitschaft nachzustellen, wenn dieser einmal auf den Boden purzelt. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Bald ist wieder Brutzeit in der Allee. Und das Thema Ästlinge gerät damit in den Fokus. Stadtrat Patrick Lang (Grüne) fordert deshalb entsprechende Hinweisschilder.

Für die Stadt wären es doch nur ein paar Hinweisschilder – aber für Tierfreunde eine große Geste. Diese Auffassung vertritt Patrick Lang (Grüne). Der Zweibrücker Stadtrat lässt nicht locker. Bereits 2021 hatte Lang (damals noch FWG) die Ästlinge in der Allee in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Doch sein Wunsch nach Hinweisschildern, die Flaneure dort für das Thema sensibilisieren, wurde von der Stadtverwaltung abschlägig beschieden.

Aber aufgeben ist keine Option für Lang – und so brachte er jüngst im Stadtrat erneut die Infotafeln mittels einer Anfrage aufs Tapet. In seiner Anfrage erwähnte Lang, dass er bereits 2021 die Verwaltung darum gebeten hatte, an den vier Zugängen zur Allee (Rosengartenstraße und Gestütsalle, geteilt von der Saarlandstraße) entsprechende Schilder aufzustellen. Die Stadt habe zwar aufgrund einer befürchteten „Überschilderung“ dazu Nein gesagt, rekapitulierte Lang. Aber: „Die Verwaltung sagte mir zu, vor der kommenden Brutsaison, welche im März wieder beginnt, eine aktivere Öffentlichkeitsarbeit über den richtigen Umgang mit Ästlingen zu betreiben. Welche Aktivitäten sind im Detail geplant, wie ist hier der Sachstand?“, fragte Lang.