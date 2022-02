Videoentscheid : Maya Frank gewinnt den Zweibrücker Vorlesewettbewerb

Pandemie-bedingt fand der Vorlesewettbewerb diesmal online statt.

Die Sechstklässlerin Maya Frank wird Zweibrücken beim Bezirksentscheid des alljährlichen Vorlesewettbewerbs vertreten. Die Schülerin der Gemeinsamen Orientierungsstufe der Mannlich-Realschule und des Hofenfels-Gymnasiums konnte die Jury mit ihrem Vortrag aus dem Buch „Geheimnis am Fluß“ aus der Reihe „Die 3 !!!“ überzeugen und gewann so am Mittwoch den Stadtentscheid. Dieser fand wie im Vorjahr nur virtuell statt: Die Jury bewertete im Rahmen einer Online-Konferenz die eingesandten Videos der Teilnehmer. Maya Frank setzte sich gegen Maya Süßdorf (Helmholtz-Gymnasium) und Siri Tesic (Herzog-Wolfgang-Realschule plus) durch. red/Screenshot Jan Althoff