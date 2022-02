Zahlreiche Helfer im Einsatz - Zug entgleist - Drei Verletzte : Hochwasser und Sturm machen Ärger

Durch die Wucht der Kollision mit dem entwurzelten Baum entgleiste der Zug, der, von Pirmasens kommend, Richtung Thaleischweiler-Fröschen unterwegs war. Drei Personen wurden verletzt. Der Zug wurde evakuiert, die Reisenden machten sich zu Fuß auf in das von der Unglücksstelle nicht weit entfernte Thaleischweiler. Foto unten: Wie ein abgebrochener Zahn wirken die Schäden, die durch den Zusammenstoß am Führerwagen des Zuges entstanden. Foto: Florian Schwarz

Zweibrücken/Thaleischweiler Feuerwehr Zweibrücken muss ab Samstagabend wegen Hochwassers mit 45 Helfern an verschiedene Orte ausrücken. Montagmorgen kollidiert Zug bei Thaleischweiler mit entwurzeltem Baum. Zug entgleist, drei Personen werden verletzt.

Der anhaltende Regen der vergangenen Tage und der starke Wind am Sonntag haben die Feuerwehr Zweibrücken in Atem gehalten und auf der Bahnstrecke Saarbrücken-Zweibrücken-Pirmasens bei Thaleischweiler-Fröschen am frühen Montagmorgen zu einem schweren Unfall geführt.

Wie Feuerwehr-Chef Frank Theisinger mitteilt, waren ab Samstagabend, 19 Uhr rund 45 Helfer mit neun Fahrzeugen im Einsatz, unterstützt durch Kräfte des UBZ.

Einsatzschwerpunkte waren in Oberauerbach, Hengstbach, Rimschweiler sowie in der Geschwister-Scholl Allee an der Rennwiese. „Mehrere Straßen wurden durch Geröll und Wasser überflutet, einige Keller von Wohnhäusern waren mit Wasser vollgelaufen“, so Theisinger.

Die Pegel der Bäche seien zuletzt bereits angelaufen, der anhaltende Regen habe sein Übriges getan und Straßen in Rimschweiler, in Mittelbach, Bubenhausen und am Etzelweg überflutet. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Um 3.30 Uhr am Sonntagmorgen seien die Einsatzmaßnahmen weitestgehend abgearbeitet worden.

Theisinger teilte mit, man habe die Bachläufe vom Auerbach, Schwarzbach und Hornbach im Blick. Vorsorglich habe das THW am Ärztehaus in der Poststraße eine Hochwasserschutzwand errichtet.

Der am Sonntag immer wieder in starken Böen aufkommende Wind in Zweibrücken und Umland hat den Bahnverkehr in der Region am Montag in Mitleidenschaft gezogen. Wie die Bundespolizeiinspektion in Kaiserslautern mitteilt, kollidierte gegen 5.30 Uhr auf der Strecke zwischen Pirmasens-Nord und Thaleischweiler-Fröschen ein Zug bei Bahnkilometer 74,4 mit einem auf den Schienen liegenden Baum.

Der Zug entgleiste und es wurden drei Personen leicht verletzt. Die ärztliche Versorgung erfolgte durch Rettungskräfte vor Ort. Durch die Kollision wurden der Zug sowie der Gleisoberbau erheblich beschädigt, so dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Alle Reisenden wurden evakuiert und konnten zu Fuß den nächsten Haltepunkt in Thaleischweiler-Fröschen erreichen.

Neben dem Zug wurden nach einer ersten Begutachtung durch Mitarbeiter der Bahn auch 105 Bahnschwellen beschädigt. Die Bergung des Zuges kann aufgrund der Gelände-Beschaffenheit nur durch einen Schienenkran erfolgen, welcher aus Fulda anfahren muss. Aus diesem Grund dauert die Streckensperrung nach ersten Einschätzungen der Bahn vermutlich noch mehrere Tage an. Am Montag setzte die Bahn teils Busse als Ersatzverkehr ein, teils fielen Verbindungen aus.

Nach den ersten Ermittlungen ist bekannt, dass der durch den Sturm umgestürzte Baum augenscheinlich morsch war. Daher regte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bei der Staatsanwaltschaft Zweibrücken an, ein Gutachten erstellen zu lassen, auf wessen Grundstück der Baum stand und wer für die Pflege und Sicherheit verantwortlich war, die Staatsanwaltschaft stimmte solchen Ermittlungen zu.

Am Montag zeigte sich das Wetter in Zweibrücken und der Region wieder eher freundlich, die Lage entspannte sich. Die Feuerwehr Zweibrücken sagte am Abend auf Anfrage, man habe tagsüber keine Einsätze mehr wegen Hochwasser oder Sturm fahren müssen; die Pegelstände seien zurückgegangen, das hätten Abfragen bis zur Mittagszeit ergeben.

Auch andernorts gab es für die Helfer viel zu tun. Die Polizeidirektion Pirmasens meldete 15 umgestürzte Bäume in der Region Südwestpfalz, zwei Straßen mussten gesperrt werden. Sturmbedingte Unfällen wurden ebensowenig registriert wie Personenschäden.

Zugunglück bei Thaleischweiler-Fröschen. Foto: Florian Schwarz

Diese Aufnahme machte die Feuerwehr in Oberauerbach. Die Eindrücke dort erinnerten sicher etliche Menschen fatal an die dramatischen Hochwasser-Bilder vom Ahrtal. Doch kam Zweibrücken mit seinen Vororte glimpflich davon, erklärt Feuerwehr-Chef Frank Theisinger. Verletzt wurde niemand. Über den Sachschaden konnte er am Montag noch keine Auskünfte geben. Foto: Feuerwehr Zweibrücken / Florian Schwarz (PZ)