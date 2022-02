Zweibrücken gibt Verhaltens-Empfehlungen : Stadtverwaltung warnt vor Sturm-Gefahren

Von Spaziergängen in der Allee oder anderswo in Baumnähe rät die Stadt Zweibrücken derzeit dringend ab. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Die erste Nacht sei in Zweibrücken aber glücklicherweise sehr glimpflich verlaufen. Was die Stadt Bürgern empfiehlt.

Der Sturm der vergangenen Nacht verlief, zumindest in Zweibrücken, glimpflich. Der Zweibrücker Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger hat mitgeteilt, dass es in der vergangenen Nacht glücklicherweise keine Einsätze in Zweibrücken gab.

„Auch das Ordnungsamt und der Umwelt- und Servicebetrieb haben bislang keine einschränkenden Maßnahmen treffen müssen“, berichtet Stadtsprecher Jens John in seiner Pressemitteilung weiter. „Die Mitarbeitenden des UBZ auf den Friedhöfen sind allerdings angewiesen darauf hinzuweisen, dass man sich von größeren Bäumen fernhält. Dies gilt insbesondere für den Waldfriedhof.„

Die Stadtverwaltung Zweibrücken appelliere hier an den gesunden Menschenverstand: „Wenn es wieder windiger werden sollte, sollten Spaziergänge im Wald und in Bereichen mit vielen Bäumen (zum Beispiel der Zweibrücker Allee) etc. eher unterlassen werden, da die Gefahr von herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen durchaus gegeben ist.“

Aktuell gebe es für den Bereich Zweibrücken keine Unwetterwarnung, erst wieder in der Nacht zu Freitag. Da sich die Situation schnell ändern könne, empfiehlt die Stadtverwaltung die Installation der (kostenlosen) Smartphone-Apps „Nina“ und „Katwarn“, um steht über über aktuelle Gefahrenmeldungen immer informiert zu sein.

John erklärt: „Die Stadtverwaltung beobachtet die Wetterlage genau und behält sich natürlich vor bei einer Verschärfung der Situation entsprechend zu reagieren.“