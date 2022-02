382 Neuinfektionen und 2 Tote in ganzer Region Südwestpfalz : 104 neue Corona-Infektionen in Zweibrücken

Südwestpfalz Am Donnerstag haben sich im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz seit dem Vortag 382 weitere Covid-19-Fälle bestätigt – davon 104 in Zweibrücken, 45 in Zweibrücken-Land (mit weitem Abstand die meisten: 14 Contwig, 11 Bechhofen) und 30 in Thaleischweiler-Wallhalben.

Die Neuinfektionen-Inzidenz liegt nun bei: Zweibrücken 1319,8, Pirmasens 1040,1 und Landkreis Südwestpfalz 980,2. Die rheinland-pfälzische Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt 6,24.

Das Gesundheitsamt wurde über zwei weitere Corona-Todesfälle informiert: Ein Mann im Alter zwischen 85 und 90 Jahren aus Pirmasens starb mit der Infektion, er war dreifach geimpft. Aus der Verbandsgemeinde Hauenstein verstarb ein ungeimpfter Mann im Alter zwischen 90 und 95 an den Folgen der Infektion.

Für weitere zwölf Bewohnerinnen und acht Bewohner im Johann-Hinrich-Wichernhaus in Zweibrücken liegt nun die Bestätigung auf den Erreger Sars-CoV-2 vor. Neuinfektionen gibt es auch in folgenden Kitas und Schulen in und um Zweibrücken: ein Kind in der Kita Heilig Kreuz in Zweibrücken, eine Schülerin der Grundschule Hornbach, ein Schüler der Breitwiesen-Grundschule Zweibrücken, sowie eine Schülerin und einen Schüler der BBS in Zweibrücken.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 2363 bestätigte positive Fälle aktiv, 294 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 565 (+74), Zweibrücken 541 (+93) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 201 (+27), Hauenstein 146 (-4), Pirmasens-Land 108 (+5), Rodalben 170 (+19), Thaleischweiler-Wallhalben 258 (+26), Waldfischbach-Burgalben 148 (+16) und Zweibrücken-Land 226 (+38).