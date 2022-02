Finanzielle Hiobsbotschaft und weitere Diskussion : Erhält Zweibrücken erst später wieder Sirenen – oder gar nicht?

Zweibrücken Stadtrat vertagt Entscheidung, weil CDU das Hochwasserschutz-Konzept abwarten will. Zudem wird der Landes-Zuschuss deutlich geringer als erwartet.

Von einst 40 Katastrophenwarn-Sirenen funktioniert in Zweibrücken keine mehr. Eigentlich sollte bald wieder ein flächendeckendes Netz von 22 Sirenen installiert werden. Das war auch (bis auf die genaue Zahl) schon seit Jahren Konsens im Stadtrat. Der aber ist – zumindest vorerst – aufgebrochen.

Was ist passiert? Zunächst gab es eine Hiobsbotschaft für die hoch verschuldete Stadt Zweibrücken. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) berichtete am Mittwochabend im Rat: Weil nach der Ahrtal-Hochwasserkatastrophe „schlagartig“ sehr viele Kommunen neue Sirenen wollen, würden die Fördergelder knapp. Zudem lasse Rheinland-Pfalz diese vor allem ins Ahrtal fließen. Folge: Für die auf 418 000 Euro geschätzten Zweibrücker Sirenen wurden der Stadt nur 40 000 Euro Zuschuss in Aussicht gestellt – statt wie erhofft 245 000 Euro. Wosnitza bat deshalb den Rat um Zustimmung, die Sirenen trotzdem zu installieren – denn wenn man dies Stück für Stück machte, würde es noch teurer.