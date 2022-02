Sondersitzung wegen Zweibrücker Innenstadt-Zukunftskonzept und Sirenen : Trotz hoher Inzidenz: Stadtrat will nicht online tagen

Info

Am Mittwoch haben sich im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz seit dem Vortag 432 weitere Covid-19-Fälle bestätigt, darunter 61 in Zweibrücken, 48 Zweibrücken-Land und 45 Thaleischweiler-Wallhalben. Die Neuinfektions-Inzidenz beträgt nun: Zweibrücken 1.402,1, Pirmasens 1.084,9, Landkreis Südwestpfalz 1076,9. Hospitalisierungs-Inzidenz Rheinland-Pfalz: 5,46.

Folgende Einrichtungen in Zweibrücken und Umland sind von jüngsten Infektionen betroffen: je eine Betreuungskraft in den Zweibrücker Kindergärten Hand in Hand und Wallstraße sowie im Battweiler Kindergarten Spatzennest; je ein Schüler der Grundschulen Bechhofen und Maßweiler, sowie in Zweibrücken zwei Schülerinnen der Grundschule Sechsmorgen, ein Schüler der Herzog-Wolfgang-Realschule plus und vier Schülerinnen der BBS. In Zweibrücker Seniorenheimen neu betroffen sind eine weitere Bewohnerin im Johann-Hinrich-Wichernhaus und sechs Pflegekräfte im Haus Kana.