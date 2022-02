Überwältigende Mehrheit im Verbandsgemeinderat : Auch Zweibrücken-Land ist für Amazon

Zweibrücken-Land Wie im Kreistag sind auch in Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land die Grünen mit ihrem Antrag abgeblitzt, das Bebauungsplan-Verfahren für den Steitzhof komplett neu zu starten. Unabhängig von Amazon ist eine deutliche Verbesserung für Radfahrer an der Kreisstraße 84 geplant.

Der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land hat den Antrag der Grünen abgelehnt, sich dafür einzusetzen, das Bebauungsplanverfahren für das am Steitzhof geplante Logistikzentrum gänzlich neu aufzurollen. Stattdessen wies der Rat die Vertreter aus Zweibrücken-Land an, in der entscheidenden ZEF-Versammlung (Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken) der Bebauungsplan-Satzung zuzustimmen. Damit wäre der Weg für die Amazon-Ansiedlung planungsrechtlich frei.

Tim Scherer (Grüne) begründete den Fraktionsantrag, man habe gegen den Planentwurf erhebliche rechtliche Bedenken. Formell wie materiell sei der Bebauungsplanentwurf in der Form nicht zu halten. Abwägungen seien zwar vorgenommen worden, doch fehlerhaft. Scherer: „Ich bin zwar kein Fachmann, habe aber meine Zweifel, ob das alles einer Rechtsprüfung standhält. Es wäre ja in Zweibrücken nicht der erste Bebauungsplan, der von einem Gericht kassiert wird!“ Die Grünen sähen die Gefahr von materiellen Schäden und gar Haftungsansprüche gegen den interkommunalen ZEF und seine Mitglieder. Das könnte die Verbandsgemeinde sehr teuer zu stehen kommen. Ein Neustart des Bebauungsplanverfahrens sei deshalb die einzige Möglichkeit. Mit dieser Weisung sollten die ZEF-Mitglieder bedacht werden, beantragten die Grünen.

Verbandsgemeinde-Bürgermeister Björn Bernhard (CDU) hielt dem sofort entgegen, dass alle im ZEF, begonnen bei der Geschäftsführerin des ZEF, der Landrätin, dem Oberbürgermeister der Stadt Zweibrücken und auch Rechtsexperten außerhalb, Fachleute beratend zur Seite stünden, die diese Dinge geprüft haben. „Ich denke, dass Professor Birk als Rechtsexperte wie auch Rechtsanwalt Besenbruch, die die Sache mitbegleitet haben, sofort Bedenken angemeldet hätten, wenn da was nicht in Ordnung wäre. Schon allein wegen der Verfahrensdauer halte ich einen Neustart für nicht ratsam.“ Bernhard erinnerte auch an die vorausgegangene Zustimmung im Kreistag und fand, dass eigentlich jeder froh darüber sein kann, dass sich endlich was beim Steitzhof tue. Bernhard warnte zu dem Antrag der Grünen-Fraktion: „Der Antrag würde eine gewisse Zeitschiene in Anspruch nehmen. was wir nicht machen sollten!“