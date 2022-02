Momentan sind in der Rosenstadt 534 Menschen bestätigt infiziert : Hochbetagte Zweibrückerin stirbt mit Covid-19

Zweibrücken/Pirmasens Am Donnerstag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz seit dem Vortag 376 weitere Covid-19-Infektionen bestätigt, davon 73 in Zweibrücken, 41 in Zweibrücken-Land (die meisten mit 15 in Contwig und 9 in Hornbach, alle anderen Orte haben nur 0 bis 2 Infizierte) sowie 51 in Thaleischweiler-Wallhalben.

Die Sieben-Tage-Neuinfektionen-Inzidenz liegt nun bei: Zweibrücken 1046,4, Pirmasens 943 und Landkreis Südwestpfalz 919,8. Die Hospitalisierungs-Inzidenz (für ganz Rheinland-Pfalz) beträgt 6,26.

Eine ungeimpfte Frau im Alter zwischen 95 und 100 Jahren aus Zweibrücken verstarb mit einer Corona- Infektion, wie das Gesundheitsamt informiert wurde. Sie war noch nicht geimpft. „Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Mitgefühl sind bei den Angehörigen“, nimmt Landrätin Susanne Ganster Anteil am Tod der Verstorbenen.

Positiv getestet wurden unter anderem je ein Kind in der kommunalen Kita Contwig, in der Kita Kuckucksnest Rieschweiler-Mühlbach, sowie in Zweibrücken je eine Betreuungskraft in den Kitas Abenteuerland und Hand in Hand und zwei Betreuungskräfte und vier Kinder in der Kita Papperlapapp. Infiziert sind zudem eine Schülerin der Grundschulen Contwig, sechs Schülerinnen der Grundschule Hornbach und eine in der Pestalozzi-Grundschule Zweibrücken,