Ab Freitagmorgen (11.2.) : Wieder freie Bahn-Fahrt von Zweibrücken nach Pirmasens

Kurz vor Abschluss der Reparaturarbeiten an der Bahnstrecke bei Thaleischweiler-Fröschen wurde das Gleisbett noch vermessen. Foto: Florian Schwarz

Thaleischweiler-Fröschen Die Bahnstrecke zwischen Zweibrücken und Pirmasens wird diesen Freitag wieder für den Zugverkehr freigegeben. Nachdem eine Regionalbahn, die am Montagmorgen kurz vor dem Bahnhof Thaleischweiler-Fröschen entgleist ist, am späten Abend von einem Hebekran geborgen wurde, liefen noch bis Donnerstag die Reparaturarbeiten an den Gleisen auf Hochtouren.

Von Cynthia Schröer