So wird unser Wetter : Hochs und Tiefs wechseln sich ab

Der Hochdruckeinfluss wird abgebaut. In der Nacht auf Freitag überquert uns die Störungszone eines kleinen Tiefs über der Nordsee von Nordwest nach Südost. Dahinter gelangt wieder etwas kältere Nordatlantikluft in unsere Region.

Anschließend rückt von Westen her ein neues Hochdruckgebiet heran und wandert am Wochenende über Mitteleuropa hinweg nach Osten. Demnach dürfen wir uns auf einen freundlichen Samstag freuen, bevor uns von Sonntag auf Montag voraussichtlich ein neues Schlechtwettergebiet von den Britischen Inseln erreicht.

Donnerstag: Abgesehen von einigen Auflockerungen dominieren die Wolken. Stellenweise kann es etwas nieseln. Die Temperaturen liegen dabei zunächst noch im milden Bereich. In der Nacht überquert uns von Nordwesten her ein Niederschlagsband und die Temperaturen gehen zurück. In den höchsten Lagen der Pfalz können sich dann Schneeflocken unter die Tropfen mischen.

Sonntag: Nach freundlichem Beginn trübt sich der Himmel mit auffrischendem Süd- bis Südwestwind allmählich wieder ein und im Laufe des Abends sowie in der Nacht auf Montag überquert uns ein neues Regengebiet. Nach recht kalter Nacht steigen die Temperaturen im Tagesverlauf wieder etwas an.

Weiterer Trend: In der neuen Woche geht es wahrscheinlich durchwachsen und mäßig kalt weiter. Gelegentlich ziehen Regen- und Schauerwolken über uns hinweg. In höheren Lagen können sich zwischendurch auch mal Flocken unter die Tropfen mischen. Nur selten lässt sich die Sonne blicken.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 1 bis 4, Freitag 0 bis 3, Samstag -2 bis 1, Sonntag -2 bis 2. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 6 bis 9, Freitag und Samstag 4 bis 7, Sonntag 5 bis 8. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 60 bis 70, Freitag 50, Samstag 0 bis 5, Sonntag 65 bis 75. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 1 bis 3, Freitag 0 bis 1, Samstag 0, Sonntag 2 bis 5. Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 0 bis 1, Freitag 2 bis 3, Samstag 7 bis 8, Sonntag 2 bis 3. Windrichtung und -stärke: Donnerstag Südwest 4, Freitag variabel 3 bis 4, Samstag variabel 2 bis 3, Sonntag Südwest 5 bis 6.