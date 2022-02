Gut „Älterwerden im Hornbachtal“ : Hornbach Modellkommune für Wohn-Pflege-Projekte

Hornbach Sozialminister Alexander Schweitzer gibt bei Videokonferenz Förderung für „Älterwerden im Hornbachtal“ bekannt.

Minister Alexander Schweitzer hob hervor, welche Möglichkeiten sich den den Modellgemeinden bieten. Schweitzer sprach von einen wahren Welle an Möglichkeiten, die Rheinland-Pfalz seit 2014 nunmehr als einziges Bundesland seinen Kommunen biete. Die Frage „wie entwickeln sich die Gemeinden und kleinen Städte gerade für Menschen im Alter“ stehe dabei an erster Stelle. 44 solcher Modellgemeinden habe es bisher gegeben.

Wichtig sei es, dass die älteren Menschen so lang sich in ihrem Umfeld wohlfühlen sollten, wie das nur irgend möglich sei. Ein Verbleib im bisherigen Lebensumfeld sei erstrebenswert, so Schweitzer weiter. Die stationäre Pflege sei nur dann eine Weiterhilfe, wenn es anders nicht mehr möglich sei. Das Herausfinden von neuen Wohnangeboten an ältere Menschen sei die Herausforderungen an der Basis, den Ortschaften und kleinen Städten im Land. Ein langer Verbleib im Dorf gehen mit dem Erhalt von guten Freunden und gewachsenen Nachbarschaften einher. In der Vergangenheit seien bereits überaus innovative Wohnangebote neu geschaffen worden.