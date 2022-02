Großbundenbach gegen Fünf-Kilometer-Schutzkreis um Polygone-Anlage : „Krasser Widerspruch zu Klimaschutz-Zielen“

Info

Stadtrat Thorsten Gries (SPD) hat am Mittwoch nach Lektüre des Berichts über die Sorgen Käshofens eine schriftliche Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt: „Betrifft diese Erweiterung die Stadt Zweibrücken, wenn ja in welchen Bereichen? Betrifft diese Planung auch die potentiellen Flächen zum Bau von Windkraftanlagen, z. B. auf der Weißen Triesch? Wenn wir in diesem Zusammenhang keine Windkraftanlagen bauen dürften, bekäme die Stadt einen finanziellen Ausgleich dafür, dass sie sich nicht am Ausbau erneuerbarer Energien beteiligen kann? Wie steht die Stadt zu der Erweiterung der Sicherheitszone? Sollte die Stadt betroffen sein von der Erweiterung, müssten dann Bauvorhaben, z. B. auf dem Kreuzberg oder am Fasanerieberg von der Bundeswehr mit genehmigt werden? Müssen Grundstücksbesitzer und Landwirte um das Truppenübungsgelände damit rechnen, dass ihre Grundstücke zukünftig noch öfters für Übungen der Bundeswehr genutzt werden? (red)