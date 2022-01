78 davon in Zweibrücken : Über 300 neue Corona-Fälle seit Donnerstag

Südwestpfalz (red) Bis Freitagmittag wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes seit dem Vortag 304 weitere positive Corona-Tests registriert. 78 dieser Fälle wurden aus Zweibrücken gemeldet, 16 aus Contwig, 4 aus Kleinsteinhausen, jeweils 3 aus Bechhofen und Hornbach, jeweils 2 aus Wiesbach und Käshofen, jeweils einer aus Battweiler, Großbundenbach, Kleinbundenbach, Mauschbach, Rosenkopf, Schmitshausen und Rieschweiler-Mühlbach.

Positiv auf SARS-CoV-2 wurde je ein Kind im protestantischen Kindergarten Thaleischweiler-Fröschen, der Arche Kunterbunt, sowie zwei Kinder im Kindergarten Fuchslöcher in Zweibrücken. Neue Fälle in Kindergärten und -tagesstätten bei Mitarbeitenden wurden gemeldet im Gemeindekindergarten Contwig, St. Maria in Weselberg (2), St. Elisabeth in Hauenstein, Hawestrolche in Clausen, St. Georg in Münchweiler, sowie dem protestantischen Kindergarten in Thaleischweiler (3). Ihr positives Ergebnis erhielten zwei Kinder einer Wohngruppe im Jugendwerk St. Josef in Waldfischbach-Burgalben.