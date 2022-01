Jahresrückblick Zweibrücker Land : Neue Pläne, neue Regeln, neue Köpfe

Die Standortfrage für die neue Kindertagesstätte bewegte in Bechhofen Anfang des Jahres die Gemüter. Insbesondere um die Zukunft der Rollschuhbahn machten sich die Bürger im Ort Sorgen. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken-Land Im vergangenen Jahr hat sich in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Einiges getan.

Von Norbert Schwarz

Bereits mit Beginn des neuen Jahres 2021 war klar – die Corona-Pandemie bestimmt und erschwert weiterhin das Leben der Bürger auch in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Die traditionellen Neujahrsempfänge, etwa den 22. in der Klosterstadt Hornbach, gab es nicht, dabei hatten gerade die Klosterstädter sich sehr auf das Neujahrsgespräch mit Stadtbürgermeister Reinhold Hohn gefreut. Für den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Björn Bernhard, wäre es auch der erste Neujahrsempfang gewesen. Die Hoffnung ruhte auf dem Jahr 2022. Vergeblich, wie wir inzwischen wissen.

Januar Doch getreu dem Wahlspruch: Die Hoffnung stirbt zuletzt, rappelten sich bereits zum Jahresbeginn die Bürger im Zweibrücker Land auf, gerade in Zeiten der Pandemie weiterhin aktiv zu bleiben, sich gegenseitig zu helfen, eine neue Weichenstellung vorzunehmen. In Althornbach ist das Fertigstellen der Umbauarbeiten beim Bürgerhaus eine Herausforderung gewesen. Für Bechhofen war schon im Januar klar, es wird ein Jahr voller weitreichender Entscheidungen. Etwa das 2,5 Millionen Ausbauprojekt Lambsborner Straße. Eine Straße des Landkreises, für den Ausbau der Gehsteige jedoch kommt die Ortsgemeinde auf. Die Arbeiten wurde im Januar vergeben, mit den Arbeiten ging es später los. Zu einem echten Zankapfel, das zeichnete sich gleichfalls schon zum Jahresbeginn ab, sollte die Standortfrage für die dringend benötigten Kindergartenplätze werden. Ein leidiges Thema. Alter Friedhof oder doch neben dem Dorfgemeinschaftshaus? Auf keinen Fall soll die Rollschuhbahn Standort werden, wie Bürgerbefragungen ergaben.

Februar Kommunalpolitisches „Warmlaufen“ für den vakanten Ortsbürgermeisterposten in Contwig. Für die CDU, welche in der größten Ortschaft der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land seit den Nachkriegsjahren stets den Ortsbürgermeister stellte, wird mit Nadine Brinette erstmals eine Frau sich ums Ehrenamt bewerben. David Betz, der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, wirft für die SPD den Hut in den Ring und möchte die CDU-Bastion erobern. An Wahlthemen mangelt es nicht. Die Deutsche Bahn AG steuert mit „Dauerrot“ am Bahnübergang in der Truppacher Straße einmal mehr etwas dazu. Der Wahlkampf läuft „coronabedingt“ ohne Versammlungen ab. Plakate und Haustürbesuche ja – sonst aber nichts, außer viel Austausch in den sozialen Medien. An Spannung mangelt es dennoch nicht. Von gleich großem Interesse ist in Bechhofen die Frage, welchen Standort der Kita-Neubau als Erweiterung bekommt. Mit der Stimme von Ortsbürgermeister Paul Sefrin wird es die Grünzone beim Dorfgemeinschaftshaus sein. Aufhorchen lässt die Kunde aus der Klosterstadt Hornbach, die beim Hoffeld ein weiteres Baugebiet ausweisen möchte.

März Wieder blicken den Verbandsgemeindebürger von Zweibrücken-Land nach Contwig. Zeitgleich mit der Landtagswahl am 14. März wählen Contwiger und Stambach einen neuen Ortsbürgermeister oder gar Ortsbürgermeisterin? David Betz kann die CDU-Bastion jedenfalls nicht erstürmen wie gewünscht. Mit der 33-jährigen Nadine Brinette hat erstmals eine Frau das Sagen. David Betz ist allerdings ein fairer Verlierer. Kleinbundenbach bemüht sich weiter um einen eigenen Kindergarten. Der Tod von Herbert Fuhrmann, einem echten Original der gesamten Sickingerhöhe, lässt viele trauern, insbesondere die Bürger von Biedershausen. Als „Perle“ im Schwarzbachtal möchte Dellfeld baulich wachsen. Die Verbandsgemeinde nutzt die Zeit der Freibadschließung in Contwig zum Bau eines Sanitätsraumes. Zugleich gibt sie eine neue VG- sowie eine neue Wanderbroschüre heraus, die touristische Ziele in der Verbandsgemeinde schmackhaft macht.

April Kaum im Amt, gibt es für die neue Ortsbürgermeisterin von Contwig auch schon gleich Zoff. Für die Sanierung der Außenfassade am Turnhallengemäuer will die Vereinigte Turnerschaft einen Zuschuss der Ortsgemeinde. Die SPD bremst, möchte Förderrichtlinien für die Gemeinde erarbeiten. In der Julisitzung werden die neuen Regeln dann verabschiedet und der VT-Antrag bewilligt. Arbeit gibt es zudem in Hülle und Fülle. Die Bahnhofstraße ist Baustelle, keine Verbindung hoch zum Outlet und Florist Brenkmann wechselt den betrieblichen Standort, weil die Kundschaft nur schwer die Geschäftsräume in der Bahnhofstraße erreichen kann. Seniorenwohnen in Gemeinschaft? Kleinbundenbach möchte das richten und unterstützen. Überaus positiv sehen das Manfred Gerlinger und die Ratsmitglieder. Bauland ausweisen ist mehr als ein Schlagwort. Reifenberg möchte Vorreiter sein auf der Sickingerhöhe. Das Baugebiet „Kolbengärten“ ist dann wegen Querelen mit einem Anlieger schnell vom Tisch. Dafür bekommt die frühere Planung „Busenacker“ zum Zug.

Mai Wenn schon kaum Ratssitzung, dann wenigstens was für die Umwelt tun, sagen sich Althornbacher Ratsmitglieder und in Bechhofen schicken sich Paul Sefrin und sein Amtskollege Rudi Molter aus Lambsborn an, einen lang gehegten Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Es soll einen Radweg abseits der vielbefahrenen Landstraße zwischen den beiden Nachbarorten geben. Der Pandemie zum Trotz werden, im Freien versteht sich, in Mauschbach Geburtstagsbäume gepflanzt. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard hat Ziele und weiß die Mitglieder im Verbandsgemeinderat davon zu überzeugen. Mit den Verbandsgemeindewerken und der WVE als Partner wird eine Energiegesellschaft gegründet.

Juni Ökonomierat Alban Pirro aus Bechhofen, eine wahre kommunalpolitische Koryphäe, stirbt im Alter von 88 Jahren. Ein gestandener Mann geht von der Lebensbühne. Das Spektakel um die Wahl des vakanten Postens des Ersten Ortsbeigeordneten von Bechhofen bleibt ihm erspart. Dieses hatte der an Corona verstorbene Siegbert Bernhard (CDU), Vater des gegenwärtigen Verbandsbürgermeister, inne. Die Fraktion beansprucht erneut die Besetzung mit einem CDU-Kandidaten. In vorherigen Absprachen sichert die Opposition Einverständnis zu. Doch am ersten Wahlabend kommt alles anders. Dreimal Pattsituation. Im zweiten Wahlanlauf das gleiche Spiel. Folge: Losentscheid, Ortsbürgermeister Paul Sefrin muss das Namenslos ziehen, tut es und präsentiert den Zettel mit: Michael Sonntag. Das Hauptstraßen-Dorfleben aus Krähenberg ist im Fernsehen. Walshausen bringt Baulanderschließung und Solarpark auf den Weg. Nach fast 30 Jahren gibt Volker Müller das Ehrenamt des Wehrführers in Winterbach ab. 300 Besucher dürfen in Contwig ins Wamfreibad ConAqua. Vor der Kasse bilden sich lange Warteschlagen an Gästen.

Juli Mit dem Umweltprojekt „Aktion Blau“ wurde in die Renaturierung der Felsalb bei Walshausen viel Geld von der EU investiert. Ministerin Anne Spiegel kam, es regnete „Kieselsteine“ als Einweihungsgabe für die Bach-Lebewesen. Schlechte Botschaft bekommt die Verbandsgemeinde vom OVG Koblenz. Der zuständige Senat kippt den Flächennutzungsplan, soweit dieser den Bereich Windenergie betrifft. Die Folgen wäre ohne Regelung, überall könnten Windenergieanlagen errichtet werden. Für Glasfaser und schnellstes Internet will Contwig Modellgemeinde werden. Die UGG, Unsere Grüne Glasfaser soll es stemmen. Kostenfrei für die Ortsgemeinde das Netz aufbauen. Der Bahnübergang bekommt neue Technik, Dauerrot künftig nicht mehr vorstellbar. Landrätin Susanne Ganster schwingt mit Ehrengästen unter einem schützenden Zelt den Spaten symbolisch zum Spatenstich für den neuen Werstoffhof in Contwig, ein Millionenprojekt. Hornbach sinniert darüber nach, wie das Älterwerden im Hornbachtal besser zu gestalten ist. Statt Dorffest feiert Mauschbach ein ansprechendes Sommerfest und verspürt den Drang, dass die Bürger wieder feiern wollen.

August Die Flutkatastrophe im Ahrtal hinterlässt auch in der Verbandsgemeinde Spuren. Feuerwehrleute sind vor Ort um zu helfen. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard startet eine besondere Hilfsaktion. Ins Warmfreibad ConAqua wird zum Benefizschwimmen eingeladen. Für die gesamte Spendenaktion, 17 000 Euro kamen zusammen, wurde die Spendengrundlage geschaffen. Reifenberg hat seine 2. Gemarkungsgrenzwanderung, in Wiesbach feiert ein Ort seinen Ehrenbürger Anton Buchmann der 90 Jahre alt wird. Der Mainzer Graffitikünstler Leif-Eric Möller trägt in Martinshöhe mit seiner Kunst zu einem dörflichen Kunstwerk an den Wänden einer Umspannstation bei.

September Seit der letzten Kommunalwahl ist Ortsbürgermeister Berthold Martin aus Wallhalben nicht mehr im Ehrenamt, doch die Opposition im Rat (CDU und Wählergruppe) versagt weiterhin Zustimmung zu offenen Beschlüssen. Bullerbü in Großsteinhausen. Der Kindergarten hat eine „Außenstelle“. Ganz im Sinne der früh verstorbenen Leiterin Marlene Burgey. Gemeinde und vor allem Kindergarteneltern stemmten das Projekt. Ein zweites Mal haben die Großbundenbacher Bürger die Chance, sich für oder gegen Windräder auf der Gemarkung zu entscheiden. Das Ratsgremium macht dafür auf Drängen einer Bürgerinitiative den Weg frei. Battweiler. Bürger müssen tiefer in die Geldtasche greifen und beim wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag zahlen. Dafür spart die Ortsgemeinde ein.

Oktober Dellfeld will zusammen mit Contwig den Hochwasserschutz im Schwarzbachtal. Die Landwirte der Region haben mit dem wechselhaften Wetter übers gesamte Jahr zu kämpfen. Kartoffelbauer Karl Gortner aus Lambsborn gibt beim Hoffest unter Coronabedingungen wichtige Aufschlüsse über das „Ackergold“. In Sachen „Windenergie“ will die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land doch eine Regelung und stimmt einstimmig für eine Neuregelung per Flächennutzungsplan. Das Fernsehen berichtet sogar darüber vom Tagungsort in Käshofen.

November Wie schon beim ersten Bürgerentscheid sprechen sich zum Monatsbeginn die wahlberechtigten Bürger aus Großbundenbach wieder für Windräder auf der Gemarkung aus. Schmitshausen ist stolz auf die Feuerwehr. Das Gerätehaus am Dorfeingang aus Richtung Wallhalben wird eingeweiht. Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben ist Einrichtungsträgerin. Bei der Parkklinik in Hornbach auf dem Gelände des früheren Oberbeiwalderhofes tut sich was. Es rollen die Bagger. Die Stadt wird daneben einen Stadtpark schaffen. Der Althornbacher Willi Schmidt bekommt die höchste Parteiauszeichnung der SPD, die Willi Brandt-Medaille in Gold. Bechhofen überträgt als erste Ortschaft die Zuständigkeit für das Kindergartenpersonal auf die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. In Winterbach sorgen Restaurantgäste beim bekannten Quartier-Restaurant „Zum Hannes“ für eine Schließung. Sie waren coronainfiziert und übertrugen das Virus auf das Bedienungspersonal. Quarantäne ein Muss.

Selbst das Fernsehen wollte Zeuge sein, als der Verbandsgemeinderat über neue Regeln für Windräder beriet. Foto: Norbert Schwarz

Nadine Brinette setzte sich bei der Bürgermeisterwahl in Contwig gegen David Betz durch und trat die Nachfolge ihres Parteifreundes Karlheinz Bärmann an. Foto: Norbert Schwarz

CDU-Urgestein Alban Pirro starb im Juni mit 88 Jahren. Foto: Norbert Schwarz