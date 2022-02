Sorge im Rat von Käshofen vor großer Schutzzone für Luftwaffen-Kampfübungsystem : Polygone-Anlage behindert umliegende Dörfer

Die Höhenstraße in Käshofen. Hohe Gebäude, die allesamt in die „Horizontale von 373,36 Meter“ hineinragen. Darf hier ohne Genehmigung der Bundeswehr künftig gar nichts mehr (um)gebaut werden? Foto: Norbert Schwarz

Käshofen Nicht mal mehr ein Hühnerstall kann künftig problemlos gebaut werden, wenn die Bundeswehr mit ihrer Forderung nach einem Fünf-Kilometer-Schutzbereich rund um die Luftwaffen-Übungsstation bei Mörsbach durchkommt, warnt Käshofens Bürgermeister Gilbert.

„Ich dachte, der Kalte Krieg wäre vorbei. Aber die graben ihn wieder neu aus!“ Ortsbürgermeister Egon Gilbert, sonst eher ein Zeitgenosse, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt, fand für das Bundeswehrbegehren zum Ausweiten des Schutzkreises rund um die Polygone-Luftwaffenanlage auf fünf Kilometer klare Worte am Dienstagabend im Ortsgemeinderat Käshofen. Gegen die Planungsabsicht des Bundesamtes für Infrastruktur Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, das dort das Baumanagement hat, wird sich Käshofen mit allen zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln wehren.

Der Schutzkreis um die trinationale Polygone-Radaranlage (Deutschland, Frankreich, USA) auf der Anhöhe bei Mörsbach (nahe Mülldeponie und Standortschießplatz) soll erweitertet werden. Mit ganz erheblichen Folgen für die Orte Käshofen, Großbundenbach, Kleinbundenbach, Battweiler und sogar Contwig in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land – und wohl auch den Zweibrücker Vorort Mörsbach.

Für Käshofen würde von ihrer Höhenlage her fast die gesamte Höhenstraße (Ortsdurchfahrt) in diesen baulich besonders geschützten Bereich fallen. (Ob und wie groß die Schutzzone derzeit ist, geht aus den dem Gemeinderat vorgelegten Unterlagen nicht hervor.)

Ortsbürgermeister Egon Gilbert verdeutlichte pointiert die Folgen des Schutzkreises: „Bei normaler Denkweise einfach ein Unding. Nehmen wir an, jemand will ein Hinkelsheisje (pfälzisch für Hühnersstall, Anm. d. Red.) bauen. Ich schätze, auf die Baugenehmigung muss dann der Antragsteller drei Jahre warten!“ Recht muss Recht bleiben. Recht darf nicht mit den Füßen getreten werden!“

Die Verbandsgemeindeverwaltung von Zweibrücken-Land leistete bereits umfassende Vorarbeit. Absoluter Handlungsbedarf besteht, denn in den Unterlagen, welche die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD Süd in Neustadt) der VG-Verwaltung überließ, sind die Forderungen als „Geforderte Maßnahmen“ klar beschrieben und formuliert: Innerhalb des Schutzbereichs ist die Errichtung, Änderung oder Beseitigung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen über und unter der Erdoberfläche genehmigungspflichtig, wenn diese in einen Raum hineinragen, der durch die Horizontale von 373,67 Meter über Meereshöhe bestimmt wird.