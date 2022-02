Gemeinderat votiert gegen Gerätehalle-Standort für Golfclub : Rieschweiler-Mühlbach prüft geeignete Flächen für Neubaugebiet

Rieschweiler-Mühlbach Der Gemeinderat hatte eine umfangreiche Tagesordnung, unter anderem gab es Neues zur Gartenstraße.

Ein weiteres wichtiges Vorhaben der Ortsgemeinde ist die Erschließung eines neuen Baugebiets, informierte Ortsbürgermeister Peter Roschy. In einer zurückliegenden Sitzung war darüber bereits beraten worden. Die Bauabteilung der Verbandsgemeinde hatte mehrere potenzielle Standorte untersucht und eine Machbarkeitsstudie empfohlen. Das nun vom Ortsgemeinderat beauftragte Planungsbüro Wonka in Nünschweiler soll fachtechnische Untersuchungen durchführen und bewerten. Im Ortsteil Rieschweiler werden die Gebiete „In der Hohl“ und „Im Flur“ in Betracht gezogen. Im Ortsteil Höhmühlbach muss der bereits beschlossene Standort des Neubaugebietes „In der Sandkaut“ weiter untersucht werden. Das Angebot des Planungsbüros Wonka zur Durchführung in Rieschweiler belief sich auf 5450 Euro und die Untersuchung für Höhmühlbach auf 3250 Euro.