Gesundheitsamt : Neue Corona-Fälle in Kindergärten und in Schulen

Die neuen Corona-Fälle betreffen auch Schulen und Kindergärten in Zweibrücken (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Pleul

Zweibrücken/Pirmasens Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes sind seit Samstag 208 weitere Corona-Fälle bestätigt worden. Das teilte die Behörde am Montag mit. Die Inzidenz wurde tagesaktuell für Zweibrücken mit dem Wert 1219,9 angegeben, für den Landkreis Südwestpfalz 885,5 und für Pirmasens 982,9. Die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ lag bei 5,49. Ein Fall, der für Zweibrücken am 2. Februar doppelt gemeldet worden sei, wurde nun gelöscht.

Von den seit Samstag 208 neu gemeldeten Fällen sind auch Betreuungseinrichtungen betroffen. Positiv getestet wurden unter anderem je ein Mitarbeiter im Kindergarten Vogelnest in Zweibrücken, in der kommunalen Kindertagesstätte Contwig und in der Kindertagesstätte Kuckucksnest Rieschweiler-Mühlbach sowie ein Mitarbeiter und drei Kinder in der Kindertagesstätte Wallhalben. „Mit Vorliegen des positiven Ergebnisses aus PoC- oder PCR-Test müssen sie für zehn Tage ab dessen Abstrichdatum in Quarantäne. Ab dem achten Tag können sie sich, wie eventuell ungeimpfte Haushaltsangehörige, freitesten lassen. Die Kontakte in der Einrichtung können sich bereits mit Bekanntwerden des positiven Testergebnisses freitesten lassen“, teilte das Gesundheitsamt mit.

Ein positives Testergebnis erhielten unter anderem ein Schüler und eine Schülerin in der Breitwiesen-Grundschule und eine Schülerin der Grundschule Mittelbach in Zweibrücken. Für die jeweiligen Mitschüler ist an den nächsten fünf Schultagen lediglich die Testung erforderlich. Quarantäne und Freitestung gelten für die positiv getesteten Personen, wie für die vorgenannten Fälle in Kindertagesstätten.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 2284 bestätigte positive Fälle aktiv, 131 weniger als am Freitag. Von den betroffenen Personen leben in Zweibrücken 571 (-53) sowie unter anderem in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land 266 (-21), Thaleischweiler-Wallhalben 205 (+1) und Waldfischbach-Burgalben 111 (-7).