Bebauungsplan Steitzhof zwischen Contwig und Zweibrücken : Stadtrat plädiert einstimmig für Amazon-Ansiedlung

Zweibrücken Nur zwei Ratsvertreter meldeten sich in der Debatte zu Wort.

Der Zweibrücker Stadtrat steht einstimmig (bei Enthaltung der Grünen) hinter der Steitzhof-Bebauungsplanänderung, die Amazon den Bau eines Logistikzentrums ermöglichen soll. Das entscheidende Votum über die Bebaungsplan-Satzung folgt allerdings erst am Dienstag, 15. Februar in der interkommunalen ZEF-Versammlung (Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken). Der Stadtrat hat die Zweibrücker ZEF-Vertreter angewiesen, zuzustimmen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr bei der Zweibrücker Feuerwehr. Der Kreistag berät am Montag, 7. Februar (digitale Sitzung ab 15 Uhr: https://oktv-suedwestpfalz.de/index.php/m-livestream) über das Stimmverhalten der Südwestpfalz-Vertreter im ZEF.