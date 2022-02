Zweibrücker Privatklinik-Betreiber erklärt: Schulden sind aber schon beglichen : Insolvenzantrag gegen Helexier gestellt

Zweibrücken Das Amtsgericht Zweibrücken hat die Zahlungsfähigkeit der Betreiber-Firma der „Himmelsberg Fachklinik“ auf den Prüfstand gestellt. Doch Helexier betont: Die Schulden sind schon beglichen.

Ist wieder alles gut? Zumindest für einige Tage hat ein Beschluss des Amtsgerichts Zweibrücken die Chefetage der Helexier GmbH, Eigentümerin des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses und Betreiberin der dortigen „Himmelsberg Fachklinik“, in Atem gehalten. Am 8. Februar bestellte das Gericht im Zuge eines sogenannten Insolvenzantragsverfahrens einen Sachverständigen – nach Informationen unserer Zeitung einen Saarbrücker Fachanwalt für Insolvenzrecht –, der die Zahlungsfähigkeit der in Heltersberg ansässigen Firma ganz genau unter die Lupe nehmen sollte. Auslöser war ein Antrag eines Gläubigers oder einer Gläubigerin, dem oder der Helexier offenbar noch eine größere Summe Geld schuldig geblieben war.