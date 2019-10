Nach Fund von 250-Kilo-Bombe : Fast 500 Personen bei Bombenentschärfung in Zweibrücken im Einsatz

Die 250-Kilo-Bombe hat die Bevölkerung und die Einsatzkräfte über zwölf Stunden in Atem gehalten.

Am Tag zuvor war bei der Sondierung des Kita-Baugeländes an der Gabelsbergerstraße die Bombe entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst hatte vor Mittag empfohlen, die Bombe noch am Dienstag zu entschärfen. Gegen 14 Uhr begann die Evakuierung im 500-Meter-Radius um die Fundstelle. Um 20.45 Uhr meldete der Kampfmittelräumdienst, dass die Bombe entschärft ist (wir berichteten). Danach mussten die evakuierten Personen vor allem aus dem Awo-Altenheim zurückgebracht werden. „Um 23.10 Uhr war der Einsatz zu Ende“, sagte Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger. „Wir hatten leider schon oft solche Einsatzlagen. Aber dann hatten wir mehr Zeit. Diesmal mussten wir das ad hoc machen und in sieben Stunden das Gebiet räumen.“ Dabei musste auch ein Altenheim mit rund 150 Personen evakuiert werden.