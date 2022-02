Starkregenkonzept für Gemeinde Mettlach vorgestellt : Mettlach will sich für Starkregen rüsten

Sie standen den Bürgern bei der Auftaktveranstaltung in Orscholz Rede und Antwort (von links): Christof Kinsinger vom Betreuungszentrum, Bauamtsleiter Stefan Fixemer, Bürgermeister Daniel Kiefer, Frank Hömme vom Planungsbüro und Projektleiter Volker Thesen. Foto: Ackermann Dieter

Orscholz Mit einem Konzept will sich die Gemeinde auf Starkregen und Hochwasser vorbereiten. Dabei kommt es auf die Mithilfe der Bürger in Foren an.