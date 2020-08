4-Millionen-Projekt soll im November eröffnen : Glaswände statt Fenster für Weihermühle

Herschberg Vier Millionen Euro kostet das Bauprojekt. Der Neubau bekommt unter anderem 18 Hotelzimmer und einen Wellnessbereich.

Doch die Fassade weist ein anderes, prägnantes Merkmal auf, sie besteht zu 70 Prozent aus Fensterglas. Damit will Cronauer die Natur in die Räume und den Gästen die Beschaffenheit der Natur nahebringen. In jedem Zimmer besteht eine Wand fast ausschließlich aus Glaselementen, vom Boden bis zur Decke. In den Hotelzimmern hat nur die Toilette einen separaten Raum, die Bäder sind in offener Bauweise in die Zimmer integriert, damit auch vom Badbereich aus der Blick nach draußen auf die rückseitig liegende Felsfront, ins Tal oder auf die Rinderzucht am Hang geboten wird, sagt Sebastian Cronauer, der das Landhotel führt. Er und sein Vater wollen mittels der Glaselemente „die Natur in Szene setzen“.