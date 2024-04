Wildkräuter sammeln, zubereiten und genießen Das etwas andere Sonntagsmenü

Das sechsstündige Seminar ist in drei Teile eingeteilt: Zunächst werden die Kräuter gesammelt, wobei die Kräuterpädagogin viel Wissen über die Erkennungsmerkmale der Pflanze, ihre Verwendung in der Küche und der Medizin weitergibt und Fragen dazu beantwortet. „Wir sammeln Wildkräuter, die praktisch überall bei uns auch in größeren Mengen wachsen, sodass die Teilnehmer die Rezepte auch gut zuhause nachkochen können“, erklärte Knerr. Außerdem enthalten die Wildkräuter, die von vielen Laien einfach als „Unkraut“ betitelt werden, die meisten Vitamine und Mineralien – sie haben ein Vielfaches mehr an Vitalstoffen als Kulturpflanzen.