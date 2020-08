Finanzierung von Straßenausbau: Steuern, Einmalbeiträge oder wiederkehrende Beiträge? : FDP Zweibrücken stellt sich gegen Kurs der Landesliberalen

Zweibrücken Die FDP in Zweibrücken stellt sich gegen den Kurs der Liberalen im Land. Diese haben laut Bernd Helbing, Vorstandsmitglied der Zweibrücker FDP, im Kommunalwahlkampf 2019 in Rheinland-Pfalz darauf gedrängt, darauf zu verzichten, die Bürger zur Finanzierung des Straßenausbaus mit Sonderbeiträgen zu belasten.

Ingrid Kaiser, Ratsfraktionsvorsitzende der FDP, weist daraufhin, dass die Zweibrücker Liberalen die Forderung der Liberalen im Land nicht mittragen. Würde das Land den Straßenausbau rein über Steuern finanzieren, hätte Zweibrücken das Nachsehen, ist Kaiser überzeugt. Denn das Land würde erst einmal Straßen in Mainz, Ludwigshafen und anderen Gegenden sanieren, die Rosenstadt würde in den Planungen gewiss nicht an oberer Stelle stehen, argumentiert Kaiser.

Sie weist daraufhin, in Niederauerbach (und nicht wie in dem Bericht irrtümlich zitiert in Oberauerbach) seien einige Bürger in der Vergangenheit durch die Einmalbeiträge in so hohem Maße belastet worden, dass sie auf ihre Häuser hätten Hypotheken aufnehmen müssen. Dies sei beim Ausbau der Carl-Pöhlmann-Straße geschehen. In diesem Zusammenhang wisse sie gar von einem Bürger, der wegen des eingeforderten Einmalbetrags sein Haus habe verkaufen müssen. Das zeige, wie ungerecht diese Einmalbeiträge gewesen seien.