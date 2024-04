Nach Öffentlichkeitsfahndung in Nalbach Kind (13) über Nacht verschwunden – dann kam am frühen Morgen Entwarnung der Polizei

Ursprungsmeldung von Freitag, 19. April, 4.51 Uhr: Seine Familie war besorgt: Denn ein Junge war am Donnerstag, 18. April, unterwegs und war seitdem nicht mehr aufgetaucht. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei in Saarlouis war der 13-Jährige in Wadgassen zuletzt gesehen worden.