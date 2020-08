Rätseln Sie mit! : Zweibrücker Symbole

Hier zeigt sich ganz klar, dass jemand eine wahre Liebe zur Stadt Zweibrücken auch optisch nach außen tragen wollte. Von mehreren dieser Verzierungen sind allerdings leider nur noch ganz wenige Intakt.

Das Rätsel von gestern wollen wir an dieser Stelle auflösen. Die Tafel über Goethes Besuch in Zweibrücken befindet sich natürlich an der Wand des Gerichts am gleichnamigen Goetheplatz. Da lagen alle Einsender richtig, als Erste Antje Hafner. nlg/Foto: Nadine Lang