Zweibrücken erhält über 233 000 Euro : Digital-Offensive an Schulen: Stadt muss nichts zahlen

Schüler einer 5. Klasse lernen mit Tablets (Handcomputer) im Englischunterricht – solche Bilder wird es künftig auch in Zweibrücken häufiger geben. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Zweibrücken In der Corona-Situation wurde deutlich: Digitales Lehren und Lernen hat in der deutschen Bildungslandschaft deutlich an Bedeutung gewonnen. Mit einem zusätzlichen Sofortausstattungsprogramm zum Digitalpakt Schule stellt der Bund den Ländern vor diesem Hintergrund und der damit einhergehenden Einschränkungen des Präsenz-Unterrichtes im Jahr 2020 weitere 500 Millionen Euro für die Beschaffung von mobilen Endgeräten zur Verfügung.

„Nach der Richtlinie zur Förderung von Beschaffungen mobiler Endgeräte an Schulen in Rheinland-Pfalz werden der Stadt Zweibrücken erfreulicherweise Fördermittel in Höhe von 233 352,43 Euro aus diesem Programm zur Verfügung gestellt”, teilte die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) am Mittwoch weiter mit.

Die Zuwendungen werden als Projektförderung gewährt und erfolgen als nicht rückzahlbare Zuschüsse zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Erfreut stellt die Schuldezernentin fest, „dass es sich um eine 100-prozentige Förderung handelt”.

Die Mittel stehen der Stadt Zweibrücken dabei zur Beschaffung von schulgebundenen, mobilen Endgeräten zum Verleih an Schülerinnen und Schüler, die für den digitalen Unterricht keine geeigneten Endgeräte im häuslichen Umfeld haben, zur Verfügung. Die Endgeräte werden dabei durch die Stadt Zweibrücken als Schulträger erworben und danach den Schulen zur Verfügung gestellt.

Die Verwaltung wird sich in der Umsetzung mit den Schulen und den politischen Gremien beraten, unter anderem kommenden Montag, 17 Uhr, im Hauptausschuss (Stadtratssaal).