Sogar Lob von Bundesbildungsministerin Zweibrücker Lernprogramm überzeugt Berliner Senat

„Das Treffen war im Senatsgebäude in Berlin-Mitte. Meine Präsentation dauerte rund zwei Stunden. Die Teilnehmer wollten alles von mir wissen, es kamen viele Fragen.“ Früauf überzeugte den Senat. Sie zeigte auf, dass der „Logomax“ im Deutschunterricht, gerade auch für Kinder mit Migrationshintergrund, sehr wirkungsvoll eingesetzt werden könne. Die Mittsiebzigerin umreißt im Gespräch mit dem Merkur kurz das Wesentliche: „Mit Logomaxx schreibt man auf laminierten Folien Lernwörter in Tabellenform. Das ist wichtig, weil wissenschaftlich erwiesen ist, dass alles, was in Tabellenform gehalten ist, besser in das Langzeitgedächtnis übergeht. Auch farblich ist alles unterschiedlich gehalten. Es gibt 26 Buchstaben, aber über 70 Laute. Diese können in Lautiertabellen zerlegt werden, das prägt sich alles sehr gut ein.“