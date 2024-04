Aktion 72 Stunden Pfadfinder als Gartengestalter

Die Zweibrücker Jugendverbände sind übrigens von Anfang an dabei: „Wir haben schon das Gebäude der Tafel in der Canadasiedlung verschönert oder Rolf Franzen in Gemüse aufgewogen, daraus eine Suppe gekocht und zugunsten der Tafel verkauft“, erinnert Martin Schiwy, früher selbst aktives Mitglied der Pfadfinder, an vergangene Projekte.