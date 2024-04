Nachts Schnee möglich Winterreifen im Saarland jetzt wieder Pflicht? Das rät der ADAC

“Der April, der April, der macht, was er will.”: Der vierte Monat des Jahres macht seinem Ruf auch in den kommenden Tagen im Saarland wieder alle Ehre. Von Nordeuropa her zieht ein Sturmtief über die Region und bringt teils winterlich frostige Temperaturen mit sich. Nachts ist stellenweise sogar Schnee oder gefrierender Regen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.