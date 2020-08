Rätseln Sie mit! : Wo ist dieses skurrile Schaufenster?

Das kleine Suchspiel, das wir gestern begonnen haben, setzen wir heute fort. Auch dieser tatsächlich etwas skurrile „Ort“ befindet sich in Zweibrücken. Vor diesem sonderbaren Schaufenster steht ein altes Boot.

Und als kleiner Tipp sei gesagt, dass es sich ganz in der Nähe von einem der zwölf Zweibrücker Friedhöfe befindet. Kommen Sie darauf? Dann mailen Sie an merkur@pm-zw.de oder kommentieren auf der Merkur-Facebookseite.

Die Lösung des Rätsels von gestern: Das Bild des unbekannten Flugobjektes befindet sich an der linken Wand der Treppe zum Schwarzbach am Herzogplatz. Haben Sie’s erkannt? Als Erster meldete sich übrigens Christian Meister mit der richtigen Lösung.

nlg/Foto: Nadine Lang