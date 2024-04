Zweibrücken „Der größte Schatz im Dekanat sind die Menschen“

Dies sei auch für die Internetseiten künftig so geplant. Kurzvideos zu Veranstaltungen werden beispielsweise über die WhatsApp-Gruppen der Kirchenchöre und kirchlichen Gruppen in Familien und Freundeskreise verbreitet und erreichen so eine deutlich höhere Reichweite als bislang Plakate oder Flyer. Oliver Duymel lacht: „Besonders begeistert waren die Konfis von meinem Video zur Gerichtsverhandlung Jesu an Ostern. Sie haben es weit verbreitet und es kamen mehr und vor allem ganz neue Menschen in den Gottesdienst.“