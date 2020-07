Limbacher Mühle : Kunsthandwerk: Kein Markt wegen Corona

BU Kunst1: Künstlerin Karin Ecker hatte besonderes Glück mit dem Wetter, denn ihr Stand war vor der Mühle aufgebaut BU Kunst2: Silvia Konzmann alias Konzfrau führte die Besucher in die sehr eigene Welt ihrer Bilder BU Kunst3: Reges Treiben herrschte auch im Innenhof der Limbacher Mühle beim Kunsthandwerkermarkt am Wochenende Foto: Sebastian Dingler

Limbach Aufgrund der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr in der Limbacher Mühle keinen Kunsthandwerkermarkt geben. Der Förderverein der Mühle hat sich in seiner jüngsten Sitzung dazu entschieden. Die zahlreichen Auflagen und Maßnahmen, die im Bezug auf eine Veranstaltung zu erfüllen seien, machten es dem Förderverein nicht möglich, den beliebten Markt, der ursprünglich am 26. und 27. September stattfinden sollte, durchzuführen.